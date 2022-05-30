日本
https://jp.sputniknews.com/20220530/11391765.html
日本　新型コロナ対策の給付金を不正受給　家族３人を逮捕　父親は海外逃亡か
日本　新型コロナ対策の給付金を不正受給　家族３人を逮捕　父親は海外逃亡か
30日、警視庁は、新型コロナ対策の持続化給付金を不正に受給したとして、三重県内の家族3人を逮捕した。また、父親の谷口光弘容疑者（47）を詐欺容疑で指名手配したが、同容疑者は海外に逃亡したと見られる。朝日新聞が報じた。 2022年5月30日, Sputnik 日本
2022-05-30T16:30+0900
2022-05-30T16:30+0900
国内
犯罪
新型コロナウイルス
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/9421589_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_b90db28bb2962d6f86494ed091cf0080.jpg
警察発表によると、逮捕されたのは、光弘容疑者の元妻で会社役員の谷口梨恵容疑者（45）と息子2人の計3人。3人は2020年6月から8月にかけ、兵庫や東京などの20代～50代の男女3人の依頼で持続化給付金300万円を国から不正に受給した疑いがもたれており、同家族は光弘容疑者の指示を受けて嘘の申告手続きを行ったとされる。警視庁によれば、光弘容疑者は、家族以外にもグループを作り、不正申請を繰り返していたとみており、計960件超の申請で約9億6000万円の受給に関わったとされる。光弘容疑者は、2020年秋にインドネシアに出国している。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220527/11367006.html
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/9421589_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_5155d50cf13d0d75e139e37c0e3f40b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
国内, 犯罪, 新型コロナウイルス

日本　新型コロナ対策の給付金を不正受給　家族３人を逮捕　父親は海外逃亡か

2022年5月30日, 16:30
© Depositphotos / TKKurikawa警視庁
警視庁 - Sputnik 日本, 1920, 30.05.2022
© Depositphotos / TKKurikawa
30日、警視庁は、新型コロナ対策の持続化給付金を不正に受給したとして、三重県内の家族3人を逮捕した。また、父親の谷口光弘容疑者（47）を詐欺容疑で指名手配したが、同容疑者は海外に逃亡したと見られる。朝日新聞が報じた。
警察発表によると、逮捕されたのは、光弘容疑者の元妻で会社役員の谷口梨恵容疑者（45）と息子2人の計3人。3人は2020年6月から8月にかけ、兵庫や東京などの20代～50代の男女3人の依頼で持続化給付金300万円を国から不正に受給した疑いがもたれており、同家族は光弘容疑者の指示を受けて嘘の申告手続きを行ったとされる。
山口県阿武町付近の国道191号 - Sputnik 日本, 1920, 27.05.2022
山口県阿武町誤送金　役場に苦情の電話殺到
5月27日, 14:55
警視庁によれば、光弘容疑者は、家族以外にもグループを作り、不正申請を繰り返していたとみており、計960件超の申請で約9億6000万円の受給に関わったとされる。
光弘容疑者は、2020年秋にインドネシアに出国している。
関連ニュース
日本赤軍の重信房子元最高幹部　20年の刑を終えて出所
日本 木更津のドーベルマン2匹　盗んだ疑いで動物保護団体のメンバー3人逮捕
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала