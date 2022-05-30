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日本 22年度補正予算、31日成立へ 首相、積極財政に理解要請

日本 22年度補正予算、31日成立へ 首相、積極財政に理解要請

与野党は30日の参院予算委員会理事会で、2022年度補正予算案を31日の予算委で採決する日程に合意した。同日中に参院本会議でも採決され、可決、成立する運びになった。岸田文雄首相は30日の予算委で、新型コロナウイルス対策などに伴う積極的な財政出動に理解を求めた。 2022年5月30日, Sputnik 日本

2022-05-30T16:00+0900

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「財政を国民の安心につながるように思い切って出動する姿勢は決して間違いではなかった」と強調した。 首相は「コロナ禍や物価高の中で、財政出動の意味は大変大きいものがある」と訴えた。鈴木俊一財務相は20～22年度に編成された補正予算での国債発行額は計104兆7千億円超だと説明した。(c)KYODONEWS

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