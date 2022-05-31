https://jp.sputniknews.com/20220531/11399127.html
ブレント原油価格、1バレル122ドルを上回る 3月24日以来
ブレント原油価格、1バレル122ドルを上回る 3月24日以来
世界の石油価格は上昇しており、ブレント原油の価格は3月24日以来となる1バレル＝122ドルを上回った。 2022年5月31日, Sputnik 日本
2022-05-31T11:02+0900
2022-05-31T11:02+0900
2022-05-31T11:02+0900
経済
石油
石油価格
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/07/15/8557607_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_55c1cd20db1c06250cbdee43d56e368e.jpg
日本時間31日午前9時10分の時点で、ブレント原油先物（7月物）の価格は0.54％上昇し、1バレル＝122.33ドルとなった。8月物は0.64％上昇し、118.33ドル。WTI原油先物（7月物）は0.45％上昇し、117.71ドルとなった。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/07/15/8557607_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5005746fb1b8da52230f952f1e468254.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
経済, 石油, 石油価格
ブレント原油価格、1バレル122ドルを上回る 3月24日以来
世界の石油価格は上昇しており、ブレント原油の価格は3月24日以来となる1バレル＝122ドルを上回った。
日本時間31日午前9時10分の時点で、ブレント原油先物（7月物）の価格は0.54％上昇し、1バレル＝122.33ドルとなった。8月物は0.64％上昇し、118.33ドル。WTI原油先物（7月物）は0.45％上昇し、117.71ドルとなった。