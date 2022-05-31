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東京・銀座に「アートアクアリウム美術館」がオープン 幻想的な金魚の回廊が魅力
東京・銀座に「アートアクアリウム美術館」がオープン 幻想的な金魚の回廊が魅力
東京都中央区のデパート「銀座三越」に5月3日、「アートアクアリウム美術館 GINZA」がオープンした。「百華繚乱～進化するアート～」をテーマに、カラフルな色に照らし出された金魚アートを楽しむことができる新感覚の美術館だ。館内の雰囲気を体験すべく、スプートニク特派員が実際に足を運んだ。 2022年5月31日, Sputnik 日本
2022-05-31T16:25+0900
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館内で見られる作品は、「銀座万燈籠」や「金魚の回廊」、「金魚の滝」「金魚花瓶」など9種類。日本の伝統文化と音、光が融合した幻想的な空間が広がる中、優雅に泳ぐ様々な種類の金魚たちが来館者をお出迎えする。
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東京・銀座に「アートアクアリウム美術館」がオープン 幻想的な金魚の回廊が魅力
2022年5月31日, 16:25 (更新: 2022年5月31日, 17:45)
東京都中央区のデパート「銀座三越」に5月3日、「アートアクアリウム美術館 GINZA」がオープンした。「百華繚乱～進化するアート～」をテーマに、カラフルな色に照らし出された金魚アートを楽しむことができる新感覚の美術館だ。館内の雰囲気を体験すべく、スプートニク特派員が実際に足を運んだ。
館内で見られる作品は、「銀座万燈籠」や「金魚の回廊」、「金魚の滝」「金魚花瓶」など9種類。日本の伝統文化と音、光が融合した幻想的な空間が広がる中、優雅に泳ぐ様々な種類の金魚たちが来館者をお出迎えする。