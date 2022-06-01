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岸田首相、アジア安全保障会議に出席へ　基調講演も＝松野官房長官
岸田首相、アジア安全保障会議に出席へ　基調講演も＝松野官房長官
日本の松野官房長官は1日の記者会見で、岸田首相が6月10日からシンガポールで開催されるアジア安全保障会議（シャングリラ対話）に出席すると発表した。 2022年6月1日, Sputnik 日本
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松野氏によると、岸田氏は6月10日からシンガポールで開かれるアジア安全保障会議に出席し、基調講演を行う。松野氏は「岸田総理は、ウクライナを含む現下の国際情勢や厳しさを増す地域の安全保障環境に触れ、『自由で開かれたインド太平洋』の実現に向けた取り組みと、わが国の外交・安全保障政策についての考えを、世界に発信する予定だ」と述べた。アジア安全保障会議に日本の首相が出席するのは、2014年の安倍元首相以来、8年ぶりとなる。関連ニュース
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岸田首相、アジア安全保障会議に出席へ　基調講演も＝松野官房長官

2022年6月1日, 14:54 (更新: 2022年6月1日, 14:56)
© AFP 2022 / Saul Loeb岸田首相
岸田首相 - Sputnik 日本, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / Saul Loeb
日本の松野官房長官は1日の記者会見で、岸田首相が6月10日からシンガポールで開催されるアジア安全保障会議（シャングリラ対話）に出席すると発表した。
松野氏によると、岸田氏は6月10日からシンガポールで開かれるアジア安全保障会議に出席し、基調講演を行う。
松野氏は「岸田総理は、ウクライナを含む現下の国際情勢や厳しさを増す地域の安全保障環境に触れ、『自由で開かれたインド太平洋』の実現に向けた取り組みと、わが国の外交・安全保障政策についての考えを、世界に発信する予定だ」と述べた。
アジア安全保障会議に日本の首相が出席するのは、2014年の安倍元首相以来、8年ぶりとなる。
岸田文雄首相 - Sputnik 日本, 1920, 29.05.2022
岸田首相、6月開催のアジア安保会議に参加して連携呼びかけへ
5月29日, 10:45
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