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フォーブス誌 日本長者番付を発表

フォーブス誌 日本長者番付を発表

フォーブス誌が毎年発表する「日本長者番付」が公表された。今回のトップ50人の保有資産の合計は1700億ドル（約21兆7000億円）だが、これは前回の合計額の7割。この1年の国際情勢や国内景気などが反映された結果と言える。 2022年6月1日, Sputnik 日本

2022-06-01T21:39+0900

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ランキングの1位となったのは、ファーストリテイリングの会長兼社長、柳井正氏。同氏の資産の合計は約236億ドル（約3兆円）で、前年比で44％の減となった。 2位はキーエンスの創業者である滝崎武光氏。資産は約216億ドル（約2兆8000億円）。昨年トップの孫正義氏（ソフトバンク創業者）は3位。昨年から50％超減らし、資産額はおよそ211億ドル（約2兆7312億円）だった。 ランキングのトップ10には初の番付入りを果たした富豪が6人もいる。1 位 柳井 正（ファーストリテイリング） 236億ドル2 位 滝崎武光（キーエンス） 216億ドル3 位 孫 正義（ソフトバンク） 211億ドル4位 佐治信忠（サントリーホールディングス） 93億ドル5位 高原豪久（ユニ・チャーム） 64億ドル6位 永守重信（日本電産） 46億ドル7位 三木谷浩史（楽天） 44億ドル8位 伊藤雅俊（セブン&アイ・ホールディングス） 43億5000万ドル9位 毒島秀行（SANKYO） 42億ドル10位 野田順弘（オービック） 35億ドル

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