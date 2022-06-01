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フォーブス誌　日本長者番付を発表　
フォーブス誌　日本長者番付を発表　
フォーブス誌が毎年発表する「日本長者番付」が公表された。今回のトップ50人の保有資産の合計は1700億ドル（約21兆7000億円）だが、これは前回の合計額の7割。この1年の国際情勢や国内景気などが反映された結果と言える。 2022年6月1日, Sputnik 日本
2022-06-01T21:39+0900
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ランキングの1位となったのは、ファーストリテイリングの会長兼社長、柳井正氏。同氏の資産の合計は約236億ドル（約3兆円）で、前年比で44％の減となった。 2位はキーエンスの創業者である滝崎武光氏。資産は約216億ドル（約2兆8000億円）。昨年トップの孫正義氏（ソフトバンク創業者）は3位。昨年から50％超減らし、資産額はおよそ211億ドル（約2兆7312億円）だった。 ランキングのトップ10には初の番付入りを果たした富豪が6人もいる。1 位 柳井 正（ファーストリテイリング）　236億ドル2 位 滝崎武光（キーエンス）　216億ドル3 位 孫 正義（ソフトバンク）　211億ドル4位 佐治信忠（サントリーホールディングス）　93億ドル5位 高原豪久（ユニ・チャーム）　64億ドル6位 永守重信（日本電産）　46億ドル7位 三木谷浩史（楽天）　44億ドル8位 伊藤雅俊（セブン&amp;アイ・ホールディングス）　43億5000万ドル9位 毒島秀行（SANKYO）　42億ドル10位　野田順弘（オービック）　35億ドル
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フォーブス誌　日本長者番付を発表　

2022年6月1日, 21:39
© AFP 2022 / Martin Bureau柳井正氏
柳井正氏 - Sputnik 日本, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / Martin Bureau
フォーブス誌が毎年発表する「日本長者番付」が公表された。今回のトップ50人の保有資産の合計は1700億ドル（約21兆7000億円）だが、これは前回の合計額の7割。この1年の国際情勢や国内景気などが反映された結果と言える。
ランキングの1位となったのは、ファーストリテイリングの会長兼社長、柳井正氏。同氏の資産の合計は約236億ドル（約3兆円）で、前年比で44％の減となった。
2位はキーエンスの創業者である滝崎武光氏。資産は約216億ドル（約2兆8000億円）。昨年トップの孫正義氏（ソフトバンク創業者）は3位。昨年から50％超減らし、資産額はおよそ211億ドル（約2兆7312億円）だった。
トヨタ - Sputnik 日本, 1920, 16.05.2022
フォーブス誌が世界のトップ公開企業2000社を発表　トヨタが第10位
5月16日, 21:01
ランキングのトップ10には初の番付入りを果たした富豪が6人もいる。
1 位 柳井 正（ファーストリテイリング）　236億ドル
2 位 滝崎武光（キーエンス）　216億ドル
3 位 孫 正義（ソフトバンク）　211億ドル
4位 佐治信忠（サントリーホールディングス）　93億ドル
5位 高原豪久（ユニ・チャーム）　64億ドル
6位 永守重信（日本電産）　46億ドル
7位 三木谷浩史（楽天）　44億ドル
8位 伊藤雅俊（セブン&アイ・ホールディングス）　43億5000万ドル
9位 毒島秀行（SANKYO）　42億ドル
10位　野田順弘（オービック）　35億ドル
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