https://jp.sputniknews.com/20220601/11415669.html

ドイツ、ウクライナに近代的な防空システム供与へ

ドイツ、ウクライナに近代的な防空システム供与へ

ロイター通信は1日、ドイツのショルツ首相が議会で演説し、ウクライナへの軍事支援として、近代的な防空システム IRIS-T SLMを供与すると表明したと報じた。 2022年6月1日, Sputnik 日本

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ショルツ氏は「政府はIRIS-Tシステムの供与を決定した。これはドイツが保有する中で最も近代的な防空システムだ」と述べた。ウクライナ軍のための供与でイニシアチブをとったのは、ドイツの軍需企業ディール・ディフェンス。このイニシアチブをドイツ当局が承認した。

https://jp.sputniknews.com/20220531/11404448.html

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