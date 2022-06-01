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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナをめぐる情勢
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220601/11415669.html
ドイツ、ウクライナに近代的な防空システム供与へ
ドイツ、ウクライナに近代的な防空システム供与へ
ロイター通信は1日、ドイツのショルツ首相が議会で演説し、ウクライナへの軍事支援として、近代的な防空システム IRIS-T SLMを供与すると表明したと報じた。 2022年6月1日, Sputnik 日本
2022-06-01T23:30+0900
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ショルツ氏は「政府はIRIS-Tシステムの供与を決定した。これはドイツが保有する中で最も近代的な防空システムだ」と述べた。ウクライナ軍のための供与でイニシアチブをとったのは、ドイツの軍需企業ディール・ディフェンス。このイニシアチブをドイツ当局が承認した。
https://jp.sputniknews.com/20220531/11404448.html
https://jp.sputniknews.com/20220601/11411877.html
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ドイツ、ウクライナに近代的な防空システム供与へ

2022年6月1日, 23:30
© Sputnik / Sergey Guneev / フォトバンクに移行ドイツのショルツ首相
ドイツのショルツ首相 - Sputnik 日本, 1920, 01.06.2022
© Sputnik / Sergey Guneev
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ロイター通信は1日、ドイツのショルツ首相が議会で演説し、ウクライナへの軍事支援として、近代的な防空システム IRIS-T SLMを供与すると表明したと報じた。
ショルツ氏は「政府はIRIS-Tシステムの供与を決定した。これはドイツが保有する中で最も近代的な防空システムだ」と述べた。
キーウ（キエフ）で会談するドイツのオラフ・ショルツ首相とウクライナのヴォロディミル・ゼレンスキー大統領 - Sputnik 日本, 1920, 31.05.2022
ドイツは近い将来、欧州で最大の軍をつくる＝ショルツ首相
昨日, 21:25
ウクライナ軍のための供与でイニシアチブをとったのは、ドイツの軍需企業ディール・ディフェンス。このイニシアチブをドイツ当局が承認した。
ジュネーブで安全保障に関するロシアと米国の協議 - Sputnik 日本, 1920, 01.06.2022
ウクライナをめぐる情勢
ウクライナへのあらゆる兵器供与は、露米直接衝突のリスクを高めている＝露外務次官
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