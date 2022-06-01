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日本企業の1～3月期経営利益13.7%増 過去最高
日本企業の1～3月期経営利益13.7%増 過去最高
日本財務省が1日発表した2022年1～3月期の法人企業統計調査によると、金融業と保険業を除いた日本企業の経常利益は前年同期比13.7%増の22兆8323億円で、この時期としては過去最高だった。 2022年6月1日, Sputnik 日本
2022-06-01T16:55+0900
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業種別にみると、製造業が18.4％増の8兆9347億円だった。情報通信機械が97.2％、化学が54.5％増加した。非製造業は10.9％増の13兆8976億円。卸売業、小売業が36.0％増えた。売上高は7.9％増の360兆7941億円、設備投資は3.0％増の14兆9040億円だった。関連ニュース
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日本企業の1～3月期経営利益13.7%増 過去最高
日本財務省が1日発表した2022年1～3月期の法人企業統計調査によると、金融業と保険業を除いた日本企業の経常利益は前年同期比13.7%増の22兆8323億円で、この時期としては過去最高だった。
業種別
にみると、製造業が18.4％増の8兆9347億円だった。情報通信機械が97.2％、化学が54.5％増加した。
非製造業は10.9％増の13兆8976億円。卸売業、小売業が36.0％増えた。
売上高は7.9％増の360兆7941億円、設備投資は3.0％増の14兆9040億円だった。