https://jp.sputniknews.com/20220602/--11421127.html
日本 最低賃金、25年度には千円 政府、新資本主義工程表で
日本 最低賃金、25年度には千円 政府、新資本主義工程表で
政府が最低賃金の引き上げについて、2025年度には全国平均で時給千円以上を目指す目標を「新しい資本主義の実行計画」の工程表に盛り込む方針であることが2日、分かった。 2022年6月2日, Sputnik 日本
2022-06-02T18:24+0900
2022-06-02T18:24+0900
2022-06-02T18:26+0900
国内
経済
金融
岸田文雄
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/11373878_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e43b13f7f1c6f805e8cd537a5ff2e7f1.jpg
賃上げは岸田政権が掲げる「人への投資」の柱の一つで、具体的な時期を掲げることによって後押ししたい考え。実行計画は７日に閣議決定する見通し。 最低賃金はパートなどの非正規労働者を含む全ての労働者に適用される賃金の下限額。労使の代表らが参加する国の審議会で議論して引き上げの目安額を示す。政府が具体的な時期の目標を掲げることに対し「審議会を軽視している」との反発が労使双方から出る可能性もある。(c)KYODONEWS
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/11373878_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_04b59f6229d3b08f34611d9b9608b78a.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
国内, 経済, 金融, 岸田文雄
日本 最低賃金、25年度には千円 政府、新資本主義工程表で
2022年6月2日, 18:24 (更新: 2022年6月2日, 18:26)
政府が最低賃金の引き上げについて、2025年度には全国平均で時給千円以上を目指す目標を「新しい資本主義の実行計画」の工程表に盛り込む方針であることが2日、分かった。
賃上げは岸田政権が掲げる「人への投資」の柱の一つで、具体的な時期を掲げることによって後押ししたい考え。実行計画は７日に閣議決定する見通し。
最低賃金はパートなどの非正規労働者を含む全ての労働者に適用される賃金の下限額。労使の代表らが参加する国の審議会で議論して引き上げの目安額を示す。政府が具体的な時期の目標を掲げることに対し「審議会を軽視している」との反発が労使双方から出る可能性もある。