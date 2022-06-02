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大阪市の女学校 体育大会で体調不良40人 熱中症か
大阪市の女学校 体育大会で体調不良40人 熱中症か
2日午後、体育大会を開催中だった大阪市の大阪女学院中・高等部の生徒およそ15人が、熱中症の疑いがあるとして119番通報がされた。 2022年6月2日, Sputnik 日本
2022-06-02T19:21+0900
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同市消防局によると、体調不良者は40人にのぼり、8人が病院に搬送された。救急車などのべ42台が出動している。朝日新聞が報じた。気象庁によると、当地の最高気温は29.2度に達しており、6月下旬並みの暑さだった。体育大会を見に来ていた保護者によると、応援合戦のあたりから体調不良を訴える生徒が現れ始め、教師らが保健室に運んでいたという。
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大阪市の女学校 体育大会で体調不良40人 熱中症か
2022年6月2日, 19:21 (更新: 2022年6月2日, 19:23)
2日午後、体育大会を開催中だった大阪市の大阪女学院中・高等部の生徒およそ15人が、熱中症の疑いがあるとして119番通報がされた。
同市消防局によると、体調不良者は40人にのぼり
、8人が病院に搬送された。救急車などのべ42台が出動している。朝日新聞が報じた。
気象庁によると、当地の最高気温は29.2度に達しており、6月下旬並みの暑さだった。
体育大会を見に来ていた保護者によると、応援合戦のあたりから体調不良を訴える生徒が現れ始め、教師らが保健室に運んでいたという。