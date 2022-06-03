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日本政府 福島・葛尾村の避難指示解除へ 帰還困難区域として初

日本政府 福島・葛尾村の避難指示解除へ 帰還困難区域として初

日本の岸田文雄首相は3日、復興支援会議で、福島・葛尾村の特定復興再生拠点区域の避難指示の解除を決定したと述べた。6月12日より避難指示が正式に解除となる。 2022年6月3日, Sputnik 日本

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帰還困難区域で住民の帰還が可能となるのは今回が初めて。5日に岸田首相が同村を訪問し、住民に今回の決定を伝えるという。また、大熊町や双葉町などでも避難指示解除に向けた手続を進め、復興を急ぐとの考えが示された。日本の原子力規制委員会は18日、東京電力福島第一原発でたまり続ける処理水を海へ放出する実施計画について、これまでの議論をまとめた審査書案を承認した。関連ニュース

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