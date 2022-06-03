https://jp.sputniknews.com/20220603/11430426.html
トルソワが陸上競技で走り幅跳びに挑戦
トルソワが陸上競技で走り幅跳びに挑戦
北京五輪銀メダリストのロシア女子フィギュアのアレクサンドラ・トルソワ選手（17）が陸上大会に参加する。ロシアのスポーツ専門テレビ「マッチTV」が報じた。 2022年6月3日, Sputnik 日本
2022-06-03T19:55+0900
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トルソワが参加するのは6月9日、モスクワのルジニキ・オリンピックスタジアムで開催の「アスレチック・ウィーク」。ジャンプの名手トルソワはここで走り幅跳び競技に出る。「アスレチック・ウィーク」は6月7日から13日まで開催。トルソワは北京五輪のフリー演技で人生で初めて一度の転倒もミスもなく、5つの4回転ジャンプを成功させている。4回転ジャンプでは右に出る者がいない域に達したトルソワだが、それに飽き足りてはおらず、先日は、今度は5回転を成功させ、大会で披露したいという意気込みを表していた。関連記事
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トルソワが陸上競技で走り幅跳びに挑戦
北京五輪銀メダリストのロシア女子フィギュアのアレクサンドラ・トルソワ選手（17）が陸上大会に参加する。ロシアのスポーツ専門テレビ「マッチTV」が報じた。
トルソワが参加するのは6月9日、モスクワのルジニキ・オリンピックスタジアムで開催の「アスレチック・ウィーク」。ジャンプの名手トルソワはここで走り幅跳び競技に出る。
「アスレチック・ウィーク」は6月7日から13日まで開催。
トルソワは北京五輪のフリー演技で人生で初めて一度の転倒もミスもなく、5つの4回転ジャンプを成功させている。4回転ジャンプでは右に出る者がいない域に達したトルソワだが、それに飽き足りてはおらず、先日は、今度は5回転
を成功させ、大会で披露したいという意気込みを表していた。