https://jp.sputniknews.com/20220603/11432146.html
欧米に先駆け日本がステーブルコイン規制で法改正
欧米に先駆け日本がステーブルコイン規制で法改正
日本のメディアによれば、参議院本会議で3日、仮想通貨に関する改正資金決済法が可決・成立した。同法案は、仮想通貨やステーブルコインの規制を実施し、通貨発行を銀行や資金移動業者、信託会社に限定するというもの。 2022年6月3日, Sputnik 日本
2022-06-03T21:21+0900
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マネーロンダリング対策も強化され、仮想通貨の流通には登録が求められる。ステーブルコインは20兆円規模に市場が膨んでおり、金融システムリスクの抑制や投資家保護の強化が狙いとされる。報道によれば、5月のG7財務大臣・中央銀行総裁会議でも、ステーブルコインが議題となった。同問題は諸外国でも議論が進められており、欧米に先駆け法改正が行われた。関連ニュース
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欧米に先駆け日本がステーブルコイン規制で法改正
日本のメディアによれば、参議院本会議で3日、仮想通貨に関する改正資金決済法が可決・成立した。同法案は、仮想通貨やステーブルコインの規制を実施し、通貨発行を銀行や資金移動業者、信託会社に限定するというもの。
マネーロンダリング対策も強化され、仮想通貨の流通には登録が求められる。
ステーブルコイン
は20兆円規模に市場が膨んでおり、金融システムリスクの抑制や投資家保護の強化が狙いとされる。
報道
によれば、5月のG7財務大臣・中央銀行総裁会議でも、ステーブルコインが議題となった。同問題は諸外国でも議論が進められており、欧米に先駆け法改正が行われた。