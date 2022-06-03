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ドイツ南部で列車脱線 60人以上けが、16人重傷
ドイツ南部で列車脱線 60人以上けが、16人重傷
ドイツ南部のバイエルン州で3日、列車が脱線する事故があり少なくとも60人以上が負傷した。16人が重傷だという。各国メディアが伝えている。 2022年6月3日, Sputnik 日本
2022-06-03T22:15+0900
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独ニュースサイト「Spiegel」の報道によると、事故は現地時間3日午後2時（日本時間午後9時）ごろ、オーストリアとの国境の街、ガルミッシュ＝パルテンキルヒェンの郊外で発生。現地警察によると、3人が死亡したという情報もあるという。関連ニュース
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ドイツ南部で列車脱線 60人以上けが、16人重傷
2022年6月3日, 22:15 (更新: 2022年6月3日, 22:19)
ドイツ南部のバイエルン州で3日、列車が脱線する事故があり少なくとも60人以上が負傷した。16人が重傷だという。各国メディアが伝えている。
独ニュースサイト「Spiegel」の報道によると、事故は現地時間3日午後2時（日本時間午後9時）ごろ、オーストリアとの国境の街、ガルミッシュ＝パルテンキルヒェン
の郊外で発生。現地警察によると、3人が死亡したという情報もあるという。