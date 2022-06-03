フィリピンでM5.6の地震が観測
3日、フィリピンのミンダナオ島沖でマグニチュード5.6の地震が発生した。フィリピン火山・地震研究所（Phivolcs）が発表した。
地震は日本時間3日午前3時54分）に観測された。地震の震源はミンダナオ島のカグワイト市から東に31キロの地点、震源の深さは16キロ。
#EarthquakePH #EarthquakeSurigaoDelSur#iFelt_SurigaoDelSurEarthquake— PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) June 2, 2022
Earthquake Information No.1
Date and Time: 03 June 2022 - 02:54 AM
Magnitude = 5.7
Depth = 006 km
Location = 08.87°N, 126.57°E - 030 km S 80° E of Cagwait (Surigao Del Sur)https://t.co/tMzHZlVpOV pic.twitter.com/W7AhiqAT9Z
この地震による死傷者は報告されておらず、津波が発生する恐れはない。
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