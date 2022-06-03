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フィリピンでM5.6の地震が観測
フィリピンでM5.6の地震が観測
3日、フィリピンのミンダナオ島沖でマグニチュード5.6の地震が発生した。フィリピン火山・地震研究所（Phivolcs）が発表した。 2022年6月3日, Sputnik 日本
2022-06-03T11:27+0900
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地震は日本時間3日午前3時54分）に観測された。地震の震源はミンダナオ島のカグワイト市から東に31キロの地点、震源の深さは16キロ。この地震による死傷者は報告されておらず、津波が発生する恐れはない。関連記事
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フィリピンでM5.6の地震が観測

2022年6月3日, 11:27
© Depositphotos / DestinacigdemフィリピンでM5.6の地震が観測
フィリピンでM5.6の地震が観測 - Sputnik 日本, 1920, 03.06.2022
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3日、フィリピンのミンダナオ島沖でマグニチュード5.6の地震が発生した。フィリピン火山・地震研究所（Phivolcs）が発表した。
地震は日本時間3日午前3時54分）に観測された。地震の震源はミンダナオ島のカグワイト市から東に31キロの地点、震源の深さは16キロ。
この地震による死傷者は報告されておらず、津波が発生する恐れはない。
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