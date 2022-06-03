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OPECプラスが原油増産で合意 日本政府が歓迎を表明

OPECプラスが原油増産で合意 日本政府が歓迎を表明

石油輸出国機構（OPEC）などの産油国が2日、来月から原油の増産幅を拡大すると決定した。OPECプラスは、7月と8月の増産幅を日量64万8000バレルに引き上げる。 2022年6月3日, Sputnik 日本

2022-06-03T17:52+0900

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これを受け、日本の松野博一官房長官が歓迎を表明し、日本をはじめとする主要な消費国の働きかけが一定程度、受け入れられたものと語った。また、今回の決定が需要や価格にどう影響するか注視すると述べた。一方、今回の増産ではロシアへの経済制裁で落ち込んだ生産量を補うには不十分で、3日の日本の石油価格は2008年8月以来最高に上昇している。関連ニュース

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