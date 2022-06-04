スロバキア北西部で列車の衝突事故、50人以上負傷
2022年6月4日, 07:32 (更新: 2022年6月4日, 07:43)
スロバキア北西部のジリナ市で駅に停車していた電車に機関車が衝突する事故が発生した。スロバキア警察を引用して現地テレビTAZが報じた。
機関車は猛スピードで電車に衝突した。この機関車は電車に技術的サポートを行う予定だった。
Freight train collides with passenger train near Slovak city of Zilina— Cyan Eyed (@osiris_neits) June 3, 2022
Local media is reporting that “several dozen” people have been injured in the crash. (Zilinak)
Authorities are on the scene. pic.twitter.com/bXGIrhrHfR
事故はスロバキア北西部のジリナ市で発生した。現時点の情報によると、この事故で50人以上が負傷した。
事故現場では医療隊や消防が活動しており、列車の運行が停止となっている。警察は事故の原因を調べている。
関連ニュース