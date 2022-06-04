https://jp.sputniknews.com/20220604/802-11441696.html

日本 石川・珠洲沖で漁船転覆 80代の男性2人が死亡

日本 石川・珠洲沖で漁船転覆 80代の男性2人が死亡

日本の石川県では4日、珠洲市の港近くで小型船が転覆しているのが見つかり、その船に乗っていた男性2人が死亡した。日テレNEWSが報じている。 2022年6月4日, Sputnik 日本

2022-06-04T18:18+0900

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能登海上保安署によると、船に乗っていたのは70〜80代の男性3人で、海に投げ出された80代の男性2人は救助されたものの、搬送先の病院で死亡が確認された。また、70代の男性は自力で岩場に泳いで救助され、軽症だという。地元住民によると、当時、波は少し荒い方だったという。3人は兄弟でサザエ漁に出る途中だったとみられている。海上保安署は、事故の詳しい原因を調べている。

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