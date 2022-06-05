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北朝鮮、弾道ミサイルを発射＝韓国軍
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フランスで豪雨　女性1人が死亡　エッフェル塔には落雷
フランスで豪雨　女性1人が死亡　エッフェル塔には落雷
フランスのラジオ局フランス・ブルー（France Bleu）によると、同国北部のルーアンで豪雨により女性1人が死亡した。またBFMTVは、SNS上の写真を引用し、パリのエッフェル塔に雷が落ちたと報じている。 2022年6月5日, Sputnik 日本
2022-06-05T09:12+0900
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先に、フランスでは4日夜、雷雨により5000人が停電の被害に遭ったと報じられた。フランス北部から南西部にかけての65の県で、雷や豪雨、強風により、気象警報で危険を表すオレンジのレベルが発表された。ラジオ局フランス・ブルーのサイトでは「6月4日土曜日、夕方からセーヌ＝マリティーム県ルーアンを襲った激しい雨によって流された30代女性が死亡した。情報によると、女性は駅の近く、ヴェール通りで車の下敷きとなった。女性はその後、溺死した」と述べられている。また、BFMTVは、SNS上の写真を引用し、パリのエッフェル塔に雷が落ちたと報じた。写真家のクリク・ベルトラン氏は4日、自身のツイッターに「エッフェル塔に雷が落ちた。これは午後6時（日本時間5日午前1時）ごろ、光ったときのことだ。2台のカメラで同時に撮影した」と綴り、落雷の瞬間を捉えた写真を投稿した。エッフェル塔のホームページによると、エッフェル塔は年に平均5回、雷に打たれている。これには何ら害はなく、人々に危険をもたらすこともないことが指摘されている。関連ニュース
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フランスで豪雨　女性1人が死亡　エッフェル塔には落雷

2022年6月5日, 09:12
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD パリ、エッフェル塔
パリ、エッフェル塔 - Sputnik 日本, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
フランスのラジオ局フランス・ブルー（France Bleu）によると、同国北部のルーアンで豪雨により女性1人が死亡した。またBFMTVは、SNS上の写真を引用し、パリのエッフェル塔に雷が落ちたと報じている。
先に、フランスでは4日夜、雷雨により5000人が停電の被害に遭ったと報じられた。フランス北部から南西部にかけての65の県で、雷や豪雨、強風により、気象警報で危険を表すオレンジのレベルが発表された。
ラジオ局フランス・ブルーのサイトでは「6月4日土曜日、夕方からセーヌ＝マリティーム県ルーアンを襲った激しい雨によって流された30代女性が死亡した。情報によると、女性は駅の近く、ヴェール通りで車の下敷きとなった。女性はその後、溺死した」と述べられている。
また、BFMTVは、SNS上の写真を引用し、パリのエッフェル塔に雷が落ちたと報じた。写真家のクリク・ベルトラン氏は4日、自身のツイッターに「エッフェル塔に雷が落ちた。これは午後6時（日本時間5日午前1時）ごろ、光ったときのことだ。2台のカメラで同時に撮影した」と綴り、落雷の瞬間を捉えた写真を投稿した。
エッフェル塔のホームページによると、エッフェル塔は年に平均5回、雷に打たれている。これには何ら害はなく、人々に危険をもたらすこともないことが指摘されている。
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