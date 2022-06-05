フランスで豪雨 女性1人が死亡 エッフェル塔には落雷
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD パリ、エッフェル塔
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
フランスのラジオ局フランス・ブルー（France Bleu）によると、同国北部のルーアンで豪雨により女性1人が死亡した。またBFMTVは、SNS上の写真を引用し、パリのエッフェル塔に雷が落ちたと報じている。
先に、フランスでは4日夜、雷雨により5000人が停電の被害に遭ったと報じられた。フランス北部から南西部にかけての65の県で、雷や豪雨、強風により、気象警報で危険を表すオレンジのレベルが発表された。
ラジオ局フランス・ブルーのサイトでは「6月4日土曜日、夕方からセーヌ＝マリティーム県ルーアンを襲った激しい雨によって流された30代女性が死亡した。情報によると、女性は駅の近く、ヴェール通りで車の下敷きとなった。女性はその後、溺死した」と述べられている。
🔴 À Rouen, une femme d'une trentaine d'années a été emportée par les eaux de l'orage diluvien en début de soirée. Coincée sous un véhicule, elle a été retrouvée morte. (images France 3) pic.twitter.com/3SkeJv5fiN— Météo Express (@MeteoExpress) June 4, 2022
また、BFMTVは、SNS上の写真を引用し、パリのエッフェル塔に雷が落ちたと報じた。写真家のクリク・ベルトラン氏は4日、自身のツイッターに「エッフェル塔に雷が落ちた。これは午後6時（日本時間5日午前1時）ごろ、光ったときのことだ。2台のカメラで同時に撮影した」と綴り、落雷の瞬間を捉えた写真を投稿した。
Impact de foudre sur la tour Eiffel cet après vers 18h pendant le scintillement :) Pris simultanément avec 2 appareils. #meteoparis #keraunos #mairiedeparis #weather #toureiffel #meteoville #paris #france #lejournaldelameteo #meteofrance #weather_channel #lachainemeteo pic.twitter.com/gQxF80EPKe— Kulik Bertrand (@ptrenard) June 4, 2022
エッフェル塔のホームページによると、エッフェル塔は年に平均5回、雷に打たれている。これには何ら害はなく、人々に危険をもたらすこともないことが指摘されている。
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