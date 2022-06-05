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韓国大統領、北朝鮮ミサイル発射に対応する抑止力強化を指示
韓国大統領、北朝鮮ミサイル発射に対応する抑止力強化を指示
韓国の尹大統領は、北朝鮮が短距離弾道ミサイルを発射したことを受け、抑止手段を強化する指示を出した。聯合ニュースが伝えている。 2022年6月5日, Sputnik 日本
2022-06-05T18:30+0900
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「尹大統領は、米韓ミサイル防衛演習における協力など、米韓の共同抑止力および合同防衛力の強化を続け、警戒を怠らないよう指示した」尹大統領によると、北朝鮮は今年だけでも平均して9日に1回の頻度で「ミサイルによる挑発を行った」という。北朝鮮は現地時間5日午前9時8分から9時43分にかけて、複数の場所から日本海方面に短距離弾道ミサイルを計8発発射した。北朝鮮が発射した8発の短距離弾道ミサイルは、飛行距離110キロから670キロ、最高高度は25キロから90キロ、速度はマッハ3-6。韓国合同参謀本部が発表した。関連ニュース
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韓国大統領、北朝鮮ミサイル発射に対応する抑止力強化を指示

2022年6月5日, 18:30
© AFP 2022 / KCNA韓国大統領、北朝鮮ミサイル発射に対応する抑止力強化を指示
韓国大統領、北朝鮮ミサイル発射に対応する抑止力強化を指示 - Sputnik 日本, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022 / KCNA
韓国の尹大統領は、北朝鮮が短距離弾道ミサイルを発射したことを受け、抑止手段を強化する指示を出した。聯合ニュースが伝えている。
「尹大統領は、米韓ミサイル防衛演習における協力など、米韓の共同抑止力および合同防衛力の強化を続け、警戒を怠らないよう指示した」
尹大統領によると、北朝鮮は今年だけでも平均して9日に1回の頻度で「ミサイルによる挑発を行った」という。
北朝鮮の挑発抑止の役割を韓国がロシアに要請　韓国外務省 - Sputnik 日本, 1920, 20.05.2022
北朝鮮の挑発抑止の役割を韓国がロシアに要請　韓国外務省
5月20日, 02:00
北朝鮮は現地時間5日午前9時8分から9時43分にかけて、複数の場所から日本海方面に短距離弾道ミサイルを計8発発射した。
北朝鮮が発射した8発の短距離弾道ミサイルは、飛行距離110キロから670キロ、最高高度は25キロから90キロ、速度はマッハ3-6。韓国合同参謀本部が発表した。
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