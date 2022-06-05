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京都・宇治川で男子小学生2人流される 1人行方不明＝NHK

京都・宇治川で男子小学生2人流される 1人行方不明＝NHK

日本時間5日午後、京都市伏見区の宇治川で小学生男子2人が流され、このうち1人は救出されたが、もう1人が行方不明になっている。NHKが報じた。 2022年6月5日, Sputnik 日本

2022-06-05T21:45+0900

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現地時間5日午後2時半すぎ、京都市の宇治川で「子ども2人が流されているのを見た」と警察と消防に通報があった。午後3時前に11歳の男子小学生が川にかかる橋の付近で救出された。命に別状はない。一方、もう1人の行方がわからなくなっている。現在も捜索が続けられている。関連ニュース

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