日本
- Sputnik 日本, 1920
フィギュア特集
https://jp.sputniknews.com/20220605/isu-11453344.html
ISU総会にロシア代表団到着　タイ・プーケット
ISU総会にロシア代表団到着　タイ・プーケット
国際スケート連盟（ISU）総会が行われるタイのプーケットにロシア代表団が到着した。ロシアスケート連盟のアレクサンドル・コーガン事務局長がRIAノーヴォスチに明かした。 2022年6月5日, Sputnik 日本
2022-06-05T22:50+0900
2022-06-05T22:50+0900
フィギュア特集
スポーツ
ロシア
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/9632018_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_d0e719184bf10e7e082e3f120331e53e.jpg
プーケットでは6日に第58回ISU総会が開催を迎える。同総会では出場資格年齢の引上げなどルール改正が協議される。年齢制限については、シニア大会参加資格年齢を現行の15歳から17歳に引き上げる案が出ている。役員選挙も同時に行われ、副会長には現任のアレクサンドル・ラケルニク氏（ロシア）が立候補している。ISUはこれより前、ウクライナ情勢を背景にロシアおよびベラルーシの選手による国際試合への参加を認めず、両国代表団の総会出席についても認めない可能性があるとしていた。ところが5日、ISU評議会は総会にはこの問題を持ち込まないと決定した。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220526/gp-11353730.html
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/9632018_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_094ad9866e1c819bfc8ee8225feb81fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
スポーツ, ロシア

ISU総会にロシア代表団到着　タイ・プーケット

2022年6月5日, 22:50
© Sputnik / Alexander Wilf / フォトバンクに移行ロシアのフィギュアスケート選手カミラ・ワリエワ
ロシアのフィギュアスケート選手カミラ・ワリエワ - Sputnik 日本, 1920, 05.06.2022
© Sputnik / Alexander Wilf
/
フォトバンクに移行
国際スケート連盟（ISU）総会が行われるタイのプーケットにロシア代表団が到着した。ロシアスケート連盟のアレクサンドル・コーガン事務局長がRIAノーヴォスチに明かした。
プーケットでは6日に第58回ISU総会が開催を迎える。同総会では出場資格年齢の引上げなどルール改正が協議される。年齢制限については、シニア大会参加資格年齢を現行の15歳から17歳に引き上げる案が出ている。役員選挙も同時に行われ、副会長には現任のアレクサンドル・ラケルニク氏（ロシア）が立候補している。
ロシア、独自のフィギュアスケートGPシリーズを計画＝露フィギュアスケート連盟 - Sputnik 日本, 1920, 26.05.2022
フィギュア特集
ロシア、独自のフィギュアスケートGPシリーズを計画＝露フィギュアスケート連盟
5月26日, 03:33
ISUはこれより前、ウクライナ情勢を背景にロシアおよびベラルーシの選手による国際試合への参加を認めず、両国代表団の総会出席についても認めない可能性があるとしていた。ところが5日、ISU評議会は総会にはこの問題を持ち込まないと決定した。
関連ニュース
トルソワが陸上競技で走り幅跳びに挑戦
フィギュアのセメネンコ選手、痛ましい転倒の詳細を語る　プルシェンコ氏主催のアイスショーでジャンプ失敗
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала