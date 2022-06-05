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日米共同訓練　北朝鮮のミサイル発射への対抗措置か＝NHK
日米共同訓練　北朝鮮のミサイル発射への対抗措置か＝NHK
日本の防衛省は、自衛隊と米軍が弾道ミサイルの発射を想定し、共同訓練を行ったことを発表した。NHKが報じている。 2022年6月5日, Sputnik 日本
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防衛省によると5日、自衛隊と米軍が共同訓練を行った。北朝鮮が同日朝に弾道ミサイルを発射したことを受け、日米が連携して対抗措置を取ったとみられている。海上自衛隊からはイージス艦「あしがら」が参加し、日米間で情報共有の手順などを確認したという。自衛隊を米軍は5月25日、北朝鮮の弾道ミサイル発射を受け、対抗措置とみられる戦闘機の共同飛行を日本海上空で行った。関連ニュース
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日米共同訓練　北朝鮮のミサイル発射への対抗措置か＝NHK

2022年6月5日, 23:15
© AFP 2022 / Tim Kelly沖縄にある米国と日本の旗
沖縄にある米国と日本の旗 - Sputnik 日本, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022 / Tim Kelly
日本の防衛省は、自衛隊と米軍が弾道ミサイルの発射を想定し、共同訓練を行ったことを発表した。NHKが報じている。
防衛省によると5日、自衛隊と米軍が共同訓練を行った。北朝鮮が同日朝に弾道ミサイルを発射したことを受け、日米が連携して対抗措置を取ったとみられている。
海上自衛隊からはイージス艦「あしがら」が参加し、日米間で情報共有の手順などを確認したという。
原子力空母「ロナルド・レーガン」 - Sputnik 日本, 1920, 27.05.2022
太平洋で日米合同軍事演習が実施　空母「ロナルドレーガン」も参加
5月27日, 17:26
自衛隊を米軍は5月25日、北朝鮮の弾道ミサイル発射を受け、対抗措置とみられる戦闘機の共同飛行を日本海上空で行った。
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