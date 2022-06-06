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米韓、北朝鮮への対抗としてミサイル8発発射
米韓、北朝鮮への対抗としてミサイル8発発射
韓国と米国は、北朝鮮が5日に短距離弾道ミサイルを発射したことへの対抗として、ミサイルを発射した。韓国軍合同参謀本部の情報を引用し、聯合ニュースが報じた。 2022年6月6日, Sputnik 日本
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米韓両軍は6日、ミサイル計8発を発射したと伝えられている。韓国軍合同参謀本部は5日、北朝鮮が複数の地点から日本海方面に短距離弾道ミサイルを計8発発射したと報告した。日本の防衛省は5日、北朝鮮が少なくとも6発の弾道ミサイルを発射したと発表した。ミサイルの飛行距離は300〜400キロ、最大飛度は50〜100キロと推定されている。また、一部のミサイルは変則軌道で飛行した可能性があるとしている。北朝鮮のミサイル発射は今年に入ってこれが18回目。北朝鮮は5月25日、日本海に向けて弾道ミサイル3発を発射した。関連ニュース
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米韓、北朝鮮への対抗としてミサイル8発発射

2022年6月6日, 09:32
© AP Photo / South Korea Defense Ministry韓国軍の弾道ミサイル「玄武-2」
韓国軍の弾道ミサイル「玄武-2」 - Sputnik 日本, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
韓国と米国は、北朝鮮が5日に短距離弾道ミサイルを発射したことへの対抗として、ミサイルを発射した。韓国軍合同参謀本部の情報を引用し、聯合ニュースが報じた。
米韓両軍は6日、ミサイル計8発を発射したと伝えられている。
沖縄にある米国と日本の旗 - Sputnik 日本, 1920, 05.06.2022
日米共同訓練　北朝鮮のミサイル発射への対抗措置か＝NHK
昨日, 23:15
韓国軍合同参謀本部は5日、北朝鮮が複数の地点から日本海方面に短距離弾道ミサイルを計8発発射したと報告した。
日本の防衛省は5日、北朝鮮が少なくとも6発の弾道ミサイルを発射したと発表した。ミサイルの飛行距離は300〜400キロ、最大飛度は50〜100キロと推定されている。また、一部のミサイルは変則軌道で飛行した可能性があるとしている。
北朝鮮のミサイル発射は今年に入ってこれが18回目。北朝鮮は5月25日、日本海に向けて弾道ミサイル3発を発射した。
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