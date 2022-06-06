https://jp.sputniknews.com/20220606/87---11459174.html
日本 石井一元自治相が死去、87歳 政治改革法成立に尽力
日本 石井一元自治相が死去、87歳 政治改革法成立に尽力
羽田内閣で国家公安委員長兼自治相を務めた元衆院議員、石井一（いしい・はじめ）氏が死去したことが分かった。87歳。関係者が6日、明らかにした。 2022年6月6日, Sputnik 日本
2022-06-06T14:44+0900
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兵庫県出身。1969年の衆院選に自民党から出馬し、初当選。93年、新生党設立に参加し、細川政権下で政治改革法成立に尽力した。新進党、民政党を経て98年に民主党結成に加わり、国対委員長などを務めた。(c)KYODONEWS
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日本 石井一元自治相が死去、87歳 政治改革法成立に尽力
羽田内閣で国家公安委員長兼自治相を務めた元衆院議員、石井一（いしい・はじめ）氏が死去したことが分かった。87歳。関係者が6日、明らかにした。
兵庫県出身。1969年の衆院選に自民党から出馬し、初当選。93年、新生党設立に参加し、細川政権下で政治改革法成立に尽力した。新進党、民政党を経て98年に民主党結成に加わり、国対委員長などを務めた。