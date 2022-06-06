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北朝鮮、核実験準備の可能性＝IAEA事務局長

北朝鮮、核実験準備の可能性＝IAEA事務局長

国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長は6月のIAEA理事会で6日、北朝鮮は同国北東部にある豊渓里（プンゲリ）核実験場で核実験の準備を進めている可能性があると発表した。1本の坑道が開いているという。 2022年6月6日, Sputnik 日本

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グロッシ氏は、IAEA理事会で演説し「豊渓里核実験場で1本の坑道が再び開いている兆候がみられた。核実験に向けた準備の一環の可能性がある。核実験の実施は国連安全保障理事会決議に違反し、深刻な懸念を引き起こすだろう」と述べた。北朝鮮は５日、日本海に向けて弾道ミサイルを発射した。北朝鮮がミサイルを発射するのは今年に入ってから18回目。関連ニュース

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