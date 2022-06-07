https://jp.sputniknews.com/20220607/11469281.html
ロシア外務省、米国人に対する個人制裁を拡大 61人追加
ロシア外務省、米国人に対する個人制裁を拡大 61人追加
ロシア外務省は、米国人に対する「ストップリスト」を拡大し、米財務やエネルギー相を含む61人が追加された。6日、同省のウェブサイトに掲載された声明に記載されている。 2022年6月7日, Sputnik 日本
2022-06-07T08:19+0900
2022-06-07T08:19+0900
2022-06-07T08:19+0900
国際
戦争・紛争・対立・外交
ロシア
ロシア外務省
米国
制裁
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/596/53/5965332_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_f54c16d2ccc3bc1430132ac500130b85.jpg
声明には、次のように記載されている。リストには、エネルギー省のジェニファー・グランホルム長官、ジャネット・イエレン財務長官、フィッチ・レーティングスのポール・テイラーCEO、ムーディーズのロブ・ファウバーCEOといった人物が含まれている。先に、ロシア外務省は963人の米国人に対し、個人制裁を科した。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220606/11457644.html
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/596/53/5965332_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_781a178e9ba9a419ee68998b78e3560c.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
国際, 戦争・紛争・対立・外交, ロシア, ロシア外務省, 米国, 制裁
ロシア外務省、米国人に対する個人制裁を拡大 61人追加
ロシア外務省は、米国人に対する「ストップリスト」を拡大し、米財務やエネルギー相を含む61人が追加された。6日、同省のウェブサイトに掲載された声明に記載されている。
「ロシアの政治家や公人、国内企業代表に対する米国の制裁が拡大し続けていることを受け、軍産複合体の有力企業、メディアプラットフォームや格付け機関、航空・造船会社のトップ、そしてロシアの『悪質な』サイバー攻撃に関する告発に関与した米国務省関係者の中から61人がストップリストに加えられている」
リストには、エネルギー省のジェニファー・グランホルム長官、ジャネット・イエレン財務長官、フィッチ・レーティングスのポール・テイラーCEO、ムーディーズのロブ・ファウバーCEOといった人物が含まれている。
先に、ロシア外務省は963人の米国人に対し、個人制裁を科した。