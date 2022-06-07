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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナをめぐる情勢
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220607/11470623.html
日本　ロシアとベラルーシの3銀行に制裁発動、一部商品の輸出禁止＝外務省
日本　ロシアとベラルーシの3銀行に制裁発動、一部商品の輸出禁止＝外務省
日本政府は7日、ウクライナ情勢をふまえ、ロシアのロシア農業銀行、モスクワ・クレジット・バンク、ベラルーシ開発復興銀行に対し制裁を発動した。 2022年6月7日, Sputnik 日本
2022-06-07T11:23+0900
2022-06-07T11:26+0900
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日本の外務省の報道発表によると、6月7日より、これらの銀行の資産凍結と取引禁止を含む制裁措置を発動する。また、外務省の文書には「ロシア連邦の産業基盤強化に資する物品の輸出の禁止措置を導入する」と記載されている。関連ニュース
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日本　ロシアとベラルーシの3銀行に制裁発動、一部商品の輸出禁止＝外務省

2022年6月7日, 11:23 (更新: 2022年6月7日, 11:26)
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日本、ロシア - Sputnik 日本, 1920, 07.06.2022
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日本政府は7日、ウクライナ情勢をふまえ、ロシアのロシア農業銀行、モスクワ・クレジット・バンク、ベラルーシ開発復興銀行に対し制裁を発動した。
日本の外務省の報道発表によると、6月7日より、これらの銀行の資産凍結と取引禁止を含む制裁措置を発動する。
また、外務省の文書には「ロシア連邦の産業基盤強化に資する物品の輸出の禁止措置を導入する」と記載されている。
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