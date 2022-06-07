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日本 ロシアとベラルーシの3銀行に制裁発動、一部商品の輸出禁止＝外務省
日本 ロシアとベラルーシの3銀行に制裁発動、一部商品の輸出禁止＝外務省
日本政府は7日、ウクライナ情勢をふまえ、ロシアのロシア農業銀行、モスクワ・クレジット・バンク、ベラルーシ開発復興銀行に対し制裁を発動した。 2022年6月7日, Sputnik 日本
2022-06-07T11:23+0900
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日本の外務省の報道発表によると、6月7日より、これらの銀行の資産凍結と取引禁止を含む制裁措置を発動する。また、外務省の文書には「ロシア連邦の産業基盤強化に資する物品の輸出の禁止措置を導入する」と記載されている。関連ニュース
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日本 ロシアとベラルーシの3銀行に制裁発動、一部商品の輸出禁止＝外務省
2022年6月7日, 11:23 (更新: 2022年6月7日, 11:26)
日本政府は7日、ウクライナ情勢をふまえ、ロシアのロシア農業銀行、モスクワ・クレジット・バンク、ベラルーシ開発復興銀行に対し制裁を発動した。
日本の外務省の報道発表
によると、6月7日より、これらの銀行の資産凍結と取引禁止を含む制裁措置を発動する。
また、外務省の文書には「ロシア連邦の産業基盤強化に資する物品の輸出の禁止措置を導入する」と記載されている。