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日本の防衛相　国際観艦式へのロシア招待を取り消し
日本の防衛相　国際観艦式へのロシア招待を取り消し
日本の岸信夫防衛相は７日の記者会見で、日本主催で今年開催を予定する西太平洋海軍シンポジウム（WPNS）と、海上自衛隊が予定する創設70周年記念の国際観艦式に関して、ロシア海軍に出していた招待を取り消したことを明らかにした。 2022年6月7日, Sputnik 日本
2022-06-07T16:28+0900
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同相は、ロシアを招待しない理由について説明し、同国のウクライナ侵略は国際秩序の根幹を揺るがし、国際法に明確に違反しており、各国海軍間の信頼醸成というWPNSの取り組みの前提を覆すものだと強調した。これより前、日本の広島市は、1945年8月6日の米国による原爆投下の犠牲者を追悼する式典に、ロシアを招待しないと発表した。関連ニュース
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日本の防衛相　国際観艦式へのロシア招待を取り消し

2022年6月7日, 16:28 (更新: 2022年6月7日, 16:29)
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海上自衛隊（アーカイブ） - Sputnik 日本, 1920, 07.06.2022
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日本の岸信夫防衛相は７日の記者会見で、日本主催で今年開催を予定する西太平洋海軍シンポジウム（WPNS）と、海上自衛隊が予定する創設70周年記念の国際観艦式に関して、ロシア海軍に出していた招待を取り消したことを明らかにした。
広島 - Sputnik 日本, 1920, 26.05.2022
広島の平和式典にロシアを招待せず　これは新たな反露的行動か
5月26日, 19:30
同相は、ロシアを招待しない理由について説明し、同国のウクライナ侵略は国際秩序の根幹を揺るがし、国際法に明確に違反しており、各国海軍間の信頼醸成というWPNSの取り組みの前提を覆すものだと強調した。
これより前、日本の広島市は、1945年8月6日の米国による原爆投下の犠牲者を追悼する式典に、ロシアを招待しないと発表した。
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