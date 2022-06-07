https://jp.sputniknews.com/20220607/11472295.html
日本の防衛相 国際観艦式へのロシア招待を取り消し
日本の防衛相 国際観艦式へのロシア招待を取り消し
日本の岸信夫防衛相は７日の記者会見で、日本主催で今年開催を予定する西太平洋海軍シンポジウム（WPNS）と、海上自衛隊が予定する創設70周年記念の国際観艦式に関して、ロシア海軍に出していた招待を取り消したことを明らかにした。 2022年6月7日, Sputnik 日本
2022-06-07T16:28+0900
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同相は、ロシアを招待しない理由について説明し、同国のウクライナ侵略は国際秩序の根幹を揺るがし、国際法に明確に違反しており、各国海軍間の信頼醸成というWPNSの取り組みの前提を覆すものだと強調した。これより前、日本の広島市は、1945年8月6日の米国による原爆投下の犠牲者を追悼する式典に、ロシアを招待しないと発表した。関連ニュース
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日本の防衛相 国際観艦式へのロシア招待を取り消し
2022年6月7日, 16:28 (更新: 2022年6月7日, 16:29)
日本の岸信夫防衛相は７日の記者会見で、日本主催で今年開催を予定する西太平洋海軍シンポジウム（WPNS）と、海上自衛隊が予定する創設70周年記念の国際観艦式に関して、ロシア海軍に出していた招待を取り消したことを明らかにした。
同相
は、ロシアを招待しない理由について説明し、同国のウクライナ侵略は国際秩序の根幹を揺るがし、国際法に明確に違反しており、各国海軍間の信頼醸成というWPNSの取り組みの前提を覆すものだと強調した。
これより前、日本の広島市は、1945年8月6日の米国による原爆投下の犠牲者を追悼する式典に、ロシアを招待しないと発表した。