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日本の茨城県で発砲事件 暴力団内部のトラブルか

日本の茨城県で発砲事件 暴力団内部のトラブルか

7日、茨城県ひたちなか市で暴力団の組員2人が拳銃で撃たれた状態で発見された。1人は意識不明の重体。事件が起こったのは暴力団の事務所とされる。 2022年6月7日, Sputnik 日本

2022-06-07T17:50+0900

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同日15時頃、同市北神敷台で男性が拳銃で撃たれたと119番通報が寄せられた。撃たれたのは50代と70代とみられる2人の暴力団組員で、1人は意識不明の重体とされる。暴力団内部のトラブルとの情報があり、警察が関係者らから事情を聞いている。

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