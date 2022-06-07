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日本の茨城県で発砲事件 暴力団内部のトラブルか
日本の茨城県で発砲事件 暴力団内部のトラブルか
7日、茨城県ひたちなか市で暴力団の組員2人が拳銃で撃たれた状態で発見された。1人は意識不明の重体。事件が起こったのは暴力団の事務所とされる。 2022年6月7日, Sputnik 日本
2022-06-07T17:50+0900
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同日15時頃、同市北神敷台で男性が拳銃で撃たれたと119番通報が寄せられた。撃たれたのは50代と70代とみられる2人の暴力団組員で、1人は意識不明の重体とされる。暴力団内部のトラブルとの情報があり、警察が関係者らから事情を聞いている。
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日本の茨城県で発砲事件 暴力団内部のトラブルか
2022年6月7日, 17:50
© 写真 : Public domain/Gerald R. Ford Presidential Museum
拳銃（アーカイブ写真）
© 写真 : Public domain/Gerald R. Ford Presidential Museum
7日、茨城県ひたちなか市で暴力団の組員2人が拳銃で撃たれた状態で発見された。1人は意識不明の重体。事件が起こったのは暴力団の事務所とされる。
同日15時頃、同市北神敷台で
男性が拳銃で撃たれた
と119番通報が寄せられた。撃たれたのは50代と70代とみられる2人の暴力団組員で、1人は意識不明の重体とされる。
暴力団内部のトラブルとの情報があり、警察が関係者らから事情を聞いている。
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