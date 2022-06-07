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日本 安倍路線継承、分配は後退 骨太決定、家計に投資促す

日本 安倍路線継承、分配は後退 骨太決定、家計に投資促す

政府は７日の臨時閣議で、経済財政運営の指針「骨太方針」を決定した。岸田政権下で初の方針で、安倍政権の経済政策「アベノミクス」の路線を継承して成長を重視。 2022年6月7日, Sputnik 日本

2022-06-07T21:29+0900

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家計に株など金融商品への投資を促す「資産所得倍増プラン」を掲げ、年末に具体化する。ウクライナ危機を踏まえ防衛力強化を明記した一方、岸田文雄首相が成長と並べて唱える分配政策は踏み込まず、財政健全化目標も実質的に後退した。骨太方針の中核となる経済政策「新しい資本主義」実行計画も決定。人材への投資など重点４分野を示した。７月１０日投開票が有力の参院選に向け、事実上の政権与党公約となる。(c)KYODONEWS

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