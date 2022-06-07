https://jp.sputniknews.com/20220607/11477593.html
日本 安倍路線継承、分配は後退 骨太決定、家計に投資促す
日本 安倍路線継承、分配は後退 骨太決定、家計に投資促す
政府は７日の臨時閣議で、経済財政運営の指針「骨太方針」を決定した。岸田政権下で初の方針で、安倍政権の経済政策「アベノミクス」の路線を継承して成長を重視。 2022年6月7日, Sputnik 日本
2022-06-07T21:29+0900
2022-06-07T21:29+0900
2022-06-07T21:29+0900
国内
政治
選挙
岸田文雄
自民党
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/images/sharing/article/jpn/11477593.jpg?1654604944
家計に株など金融商品への投資を促す「資産所得倍増プラン」を掲げ、年末に具体化する。ウクライナ危機を踏まえ防衛力強化を明記した一方、岸田文雄首相が成長と並べて唱える分配政策は踏み込まず、財政健全化目標も実質的に後退した。骨太方針の中核となる経済政策「新しい資本主義」実行計画も決定。人材への投資など重点４分野を示した。７月１０日投開票が有力の参院選に向け、事実上の政権与党公約となる。(c)KYODONEWS
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
国内, 政治, 選挙, 岸田文雄, 自民党
日本 安倍路線継承、分配は後退 骨太決定、家計に投資促す
政府は７日の臨時閣議で、経済財政運営の指針「骨太方針」を決定した。岸田政権下で初の方針で、安倍政権の経済政策「アベノミクス」の路線を継承して成長を重視。
家計に株など金融商品への投資を促す「資産所得倍増プラン」を掲げ、年末に具体化する。ウクライナ危機を踏まえ防衛力強化を明記した一方、岸田文雄首相が成長と並べて唱える分配政策は踏み込まず、財政健全化目標も実質的に後退した。
骨太方針の中核となる経済政策「新しい資本主義」実行計画も決定。人材への投資など重点４分野を示した。７月１０日投開票が有力の参院選に向け、事実上の政権与党公約となる。