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神戸の小学校で12人熱中症か　体育の授業でリレー　6人搬送1人重症
神戸の小学校で12人熱中症か　体育の授業でリレー　6人搬送1人重症
日本時間8日午前10時半すぎ、神戸市東灘区の高羽六甲アイランド小学校から「体育のリレー中に児童が熱中症の疑いがある」と消防に通報があった。TBSが伝えた。 2022年6月8日, Sputnik 日本
2022-06-08T14:04+0900
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消防によると5年生と6年生の児童合わせて12人に熱中症の疑い。うち6人が搬送され、そのうち小学5年の男子児童1人が重症。熱中症についてはスプートニク通信は2日、体育大会を開催中の大阪市・大阪女学院中高等部の生徒およそ15人が、熱中症の疑いで119番通報されたことを伝えている。
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神戸の小学校で12人熱中症か　体育の授業でリレー　6人搬送1人重症

2022年6月8日, 14:04
CC BY 2.5 / 663highland / Kobe Mosaic06s4s3200神戸市
神戸市 - Sputnik 日本, 1920, 08.06.2022
CC BY 2.5 / 663highland / Kobe Mosaic06s4s3200
日本時間8日午前10時半すぎ、神戸市東灘区の高羽六甲アイランド小学校から「体育のリレー中に児童が熱中症の疑いがある」と消防に通報があった。TBSが伝えた。
消防によると5年生と6年生の児童合わせて12人に熱中症の疑い。うち6人が搬送され、そのうち小学5年の男子児童1人が重症。
熱中症についてはスプートニク通信は2日、体育大会を開催中の大阪市・大阪女学院中高等部の生徒およそ15人が、熱中症の疑いで119番通報されたことを伝えている。
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