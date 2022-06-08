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世銀、ウクライナに2000億円規模の経済支援を発表
世銀、ウクライナに2000億円規模の経済支援を発表
世界銀行はウクライナに対し、14億9000万ドル（1970億円）の追加支援を決定した。世界銀行が発表した。 2022年6月8日, Sputnik 日本
2022-06-08T10:23+0900
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世界銀行の取締役会はウクライナに対し、14億9000万ドル規模の追加経済支援を決定した。世界銀行はウクライナに対し、総額40億ドル以上（約5312億円）の支援を予定しており、今回の経済支援はその一部として実施される模様。関連ニュース
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世銀、ウクライナに2000億円規模の経済支援を発表
世界銀行はウクライナに対し、14億9000万ドル（1970億円）の追加支援を決定した。世界銀行が発表した。
世界銀行の取締役会はウクライナに対し、14億9000万ドル規模の追加経済支援を決定した。
世界銀行はウクライナに対し、総額40億ドル以上（約5312億円）の支援を予定しており、今回の経済支援はその一部として実施される模様。