日本
https://jp.sputniknews.com/20220608/2000-11484791.html
世銀、ウクライナに2000億円規模の経済支援を発表
世銀、ウクライナに2000億円規模の経済支援を発表
世界銀行はウクライナに対し、14億9000万ドル（1970億円）の追加支援を決定した。世界銀行が発表した。 2022年6月8日, Sputnik 日本
2022-06-08T10:23+0900
2022-06-08T10:23+0900
ウクライナ
経済
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/527/89/5278972_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1104ab8c0fade13d6a5521e2d1c937c8.jpg
世界銀行の取締役会はウクライナに対し、14億9000万ドル規模の追加経済支援を決定した。世界銀行はウクライナに対し、総額40億ドル以上（約5312億円）の支援を予定しており、今回の経済支援はその一部として実施される模様。関連ニュース
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/527/89/5278972_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_26dd60a46a5dffeb10b65a5c36d3b1a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ウクライナ, 経済

世銀、ウクライナに2000億円規模の経済支援を発表

2022年6月8日, 10:23
© Sputnik / Alexey Suhorukov / フォトバンクに移行世銀、ウクライナに2000億円規模の経済支援を発表
世銀、ウクライナに2000億円規模の経済支援を発表 - Sputnik 日本, 1920, 08.06.2022
© Sputnik / Alexey Suhorukov
/
フォトバンクに移行
世界銀行はウクライナに対し、14億9000万ドル（1970億円）の追加支援を決定した。世界銀行が発表した。
世界銀行の取締役会はウクライナに対し、14億9000万ドル規模の追加経済支援を決定した。
世界銀行はウクライナに対し、総額40億ドル以上（約5312億円）の支援を予定しており、今回の経済支援はその一部として実施される模様。
関連ニュース
EU、トルコに対しウクライナをめぐる立場への積極的な支持を望む
日本　ロシアとベラルーシの3銀行に制裁発動、一部商品の輸出禁止＝外務省
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала