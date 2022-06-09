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日本 自民、参院選公約を了承 外交安保、改憲など7本柱
日本 自民、参院選公約を了承 外交安保、改憲など7本柱
自民党は 9日、臨時総務会を党本部で開き、参院選の公約案を了承し、正式決定した。党総裁の岸田文雄首相も出席し「（公約に）万感の思いを込めて、皆さんと一緒に参院選を戦っていく」と述べた。 2022年6月9日, Sputnik 日本
2022-06-09T15:37+0900
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終了後、高市早苗政調会長が記者会見し、公約は外交安全保障、原油高・物価高対策、憲法改正などの７本柱になると説明した。16日に正式発表する。関係者によると、公約は「決断と実行。」をキャッチコピーに掲げた。 高市氏は、7本柱はほかに（1）災害対策（2）新型コロナウイルス対策（3）新しい資本主義（4）デジタル田園都市国家構想―になると語った。(c)KYODONEWS
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日本 自民、参院選公約を了承 外交安保、改憲など7本柱
自民党は 9日、臨時総務会を党本部で開き、参院選の公約案を了承し、正式決定した。党総裁の岸田文雄首相も出席し「（公約に）万感の思いを込めて、皆さんと一緒に参院選を戦っていく」と述べた。
終了後、高市早苗政調会長が記者会見し、公約は外交安全保障、原油高・物価高対策、憲法改正などの７本柱になると説明した。16日に正式発表する。
関係者によると、公約は「決断と実行。」をキャッチコピーに掲げた。 高市氏は、7本柱はほかに（1）災害対策（2）新型コロナウイルス対策（3）新しい資本主義（4）デジタル田園都市国家構想―になると語った。