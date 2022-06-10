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自民・吉川赳議員が離党届 18歳と飲酒、政権に打撃

自民・吉川赳議員が離党届 18歳と飲酒、政権に打撃

自民党の吉川赳衆院議員（40）＝比例東海＝は10日、18歳の女子学生と飲酒したなどと報じられた問題を受け、離党届を提出した。党関係者が明らかにした。 2022年6月10日, Sputnik 日本

2022-06-10T23:47+0900

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昨年10月の岸田政権発足後、自民国会議員が不祥事によって離党するケースは初めて。与党からは参院選への影響を懸念し、離党や議員辞職を求める声が出ていた。参院選を前に、政権にとって打撃となりそうだ。吉川氏は衆院当選3回で、首相が会長を務める自民党岸田派に所属。週刊ポストの報道などによると、吉川氏は5月、東京都内で18歳の女子学生と2人で飲食。女子学生は吉川氏から4万円を受け取ったと説明しているという。(c)KYODONEWS

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