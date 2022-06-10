日本
https://jp.sputniknews.com/20220610/80-11503678.html
ナイジェリア　武装集団が80人以上を拉致＝報道
ナイジェリア　武装集団が80人以上を拉致＝報道
ナイジェリア北部カツィナ州の村から女性や子どもを含む80人以上が武装集団に連れ去られた。ナイジェリアのヴァンガード新聞が地元住民の話として報じた。 2022年6月10日, Sputnik 日本
2022-06-10T00:22+0900
2022-06-10T00:22+0900
ナイジェリア
災害・事故・事件
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/267/98/2679864_0:153:2917:1794_1920x0_80_0_0_f6d8a78067342793d13d93eb8cccb74d.jpg
地元住民によると、武装集団がクワリ村を襲撃し、無差別に発砲、その後、食料を保管していた納屋や店に火を放った。武装集団は村から2000人以上を強制的に追い出し、女性や子どもを含む80人以上の住民を森に連れ去った。その中には妊婦もいたという。村の住民たちは、近隣の集落に避難場所を探すことを余儀なくされた。住民たちによると、地元当局からの支援はなかった。
https://jp.sputniknews.com/20211028/1200-9396820.html
ナイジェリア
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/267/98/2679864_161:0:2756:1946_1920x0_80_0_0_5d86a8eae294ce6bb751c3e22f137999.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ナイジェリア, 災害・事故・事件

ナイジェリア　武装集団が80人以上を拉致＝報道

2022年6月10日, 00:22
© Fotolia / Kweberナイジェリア
ナイジェリア - Sputnik 日本, 1920, 10.06.2022
© Fotolia / Kweber
ナイジェリア北部カツィナ州の村から女性や子どもを含む80人以上が武装集団に連れ去られた。ナイジェリアのヴァンガード新聞が地元住民の話として報じた。
地元住民によると、武装集団がクワリ村を襲撃し、無差別に発砲、その後、食料を保管していた納屋や店に火を放った。
武装集団は村から2000人以上を強制的に追い出し、女性や子どもを含む80人以上の住民を森に連れ去った。その中には妊婦もいたという。
ナイジェリア - Sputnik 日本, 1920, 28.10.2021
ナイジェリアで1200万人超の子どもが誘拐の恐怖から通学を中止
2021年10月28日, 18:13
村の住民たちは、近隣の集落に避難場所を探すことを余儀なくされた。住民たちによると、地元当局からの支援はなかった。
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала