https://jp.sputniknews.com/20220610/80-11503678.html

ナイジェリア 武装集団が80人以上を拉致＝報道

ナイジェリア 武装集団が80人以上を拉致＝報道

ナイジェリア北部カツィナ州の村から女性や子どもを含む80人以上が武装集団に連れ去られた。ナイジェリアのヴァンガード新聞が地元住民の話として報じた。 2022年6月10日, Sputnik 日本

2022-06-10T00:22+0900

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地元住民によると、武装集団がクワリ村を襲撃し、無差別に発砲、その後、食料を保管していた納屋や店に火を放った。武装集団は村から2000人以上を強制的に追い出し、女性や子どもを含む80人以上の住民を森に連れ去った。その中には妊婦もいたという。村の住民たちは、近隣の集落に避難場所を探すことを余儀なくされた。住民たちによると、地元当局からの支援はなかった。

https://jp.sputniknews.com/20211028/1200-9396820.html

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