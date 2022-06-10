https://jp.sputniknews.com/20220610/nasaufo-11513850.html
NASA、UFOを調査する研究チーム設置へ
NASA、UFOを調査する研究チーム設置へ
米航空宇宙局（NASA）は9日、未確認飛行物体（UFO）について調査する研究チームを設置すると発表した。ウォール・ストリート・ジャーナルが報じた。 2022年6月10日, Sputnik 日本
2022-06-10T20:25+0900
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NASAは、国家安全保障と航空安全の2つの観点から関心が持たれていると発表した。なお、UFOが地球外起源である「証拠はない」としている。研究チームは秋に発足する予定で、9か月かけて調査を行うという。5月17日、米議会は約50年ぶりにUFOに関する公聴会を開き、米国防総省の高官がUFOの映像を公開した。関連記事
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NASA、UFOを調査する研究チーム設置へ
米航空宇宙局（NASA）は9日、未確認飛行物体（UFO）について調査する研究チームを設置すると発表した。ウォール・ストリート・ジャーナルが報じた。
NASAは、国家安全保障
と航空安全の2つの観点から関心が持たれていると発表した。なお、UFOが地球外起源である「証拠はない」としている。
研究チーム
は秋に発足する予定で、9か月かけて調査を行うという。
5月17日、米議会は約50年ぶりにUFOに関する公聴会
を開き、米国防総省の高官がUFOの映像を公開した。