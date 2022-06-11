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首相、ＮＰＴ会議出席検討 ８月初旬、核軍縮橋渡しへ

首相、ＮＰＴ会議出席検討 ８月初旬、核軍縮橋渡しへ

... 2022年6月11日, Sputnik 日本

2022-06-11T12:26+0900

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再検討会議は１９７０年に発効したＮＰＴの実施状況を点検するため９５年から５年に１度、核軍縮の取り組みを検証する機会で、８月１～２６日の日程。参院選後の国会日程なども見極めた上で出席に関し最終判断する。(c)KYODONEWS

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