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首相、ＮＰＴ会議出席検討 ８月初旬、核軍縮橋渡しへ
首相、ＮＰＴ会議出席検討 ８月初旬、核軍縮橋渡しへ
... 2022年6月11日, Sputnik 日本
2022-06-11T12:26+0900
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再検討会議は１９７０年に発効したＮＰＴの実施状況を点検するため９５年から５年に１度、核軍縮の取り組みを検証する機会で、８月１～２６日の日程。参院選後の国会日程なども見極めた上で出席に関し最終判断する。(c)KYODONEWS
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国内, 岸田文雄, 核兵器
首相、ＮＰＴ会議出席検討 ８月初旬、核軍縮橋渡しへ
岸田文雄首相が８月に米ニューヨークで開かれる核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議への出席を検討していることが分かった。出席すれば、日本の首相としては初めてとなる。同月初旬に演説する案を想定。「核兵器のない世界」実現に向け、核兵器保有国と非保有国の間の合意形成を図る橋渡し役としての取り組みを本格的に始動したい考えだ。政府関係者が１０日、明らかにした。
再検討会議は１９７０年に発効したＮＰＴの実施状況を点検するため９５年から５年に１度、核軍縮の取り組みを検証する機会で、８月１～２６日の日程。参院選後の国会日程なども見極めた上で出席に関し最終判断する。