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BTS新アルバム、発売初日でダブルミリオン

BTS新アルバム、発売初日でダブルミリオン

韓国の人気アイドルBTS（防弾少年団）が10日にリリースした新アルバム「Proof」が、発売からわずか1日で215万5363枚売れ、早くもダブルミリオンを達成した。芸能情報サイト「ORICON NEWS」が伝えている。 2022年6月11日, Sputnik 日本

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ORICON NEWSによると、リード曲「Yet To Come」のミュージックビデオはYoutubeでの公表後、約20時間で4500万再生を突破。世界各国で人気急上昇音楽ランキングの1位に躍り出た。BTSは5月31日、米国のホワイトハウスを訪れバイデン大統領と面会し、人種差別の根絶を訴えた。関連ニュース

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