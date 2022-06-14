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林外相、非核国の会合調整 来月訪米、ＮＰＴ成功狙う
林外相、非核国の会合調整 来月訪米、ＮＰＴ成功狙う
... 2022年6月14日, Sputnik 日本
2022-06-14T08:01+0900
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ＮＰＴは核兵器保有国を米国、ロシア、英国、フランス、中国の５カ国に限定。核軍縮交渉を義務付ける一方、他の国の保有を禁じている。(c)KYODONEWS
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林外相、非核国の会合調整 来月訪米、ＮＰＴ成功狙う
林芳正外相が７月末から米国を訪問し、非核保有１２カ国でつくる「軍縮・不拡散イニシアチブ（ＮＰＤＩ）」外相会合をニューヨークで開催する方向で調整に入った。岸田文雄首相が出席を検討する８月１日開会の核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議の成功につなげる狙いがある。訪米中に「日米経済政策協議委員会」（経済版２プラス２）の初会合にも参加する見通し。複数の関係者が１３日、明らかにした。
ＮＰＴは核兵器保有国を米国、ロシア、英国、フランス、中国の５カ国に限定。核軍縮交渉を義務付ける一方、他の国の保有を禁じている。