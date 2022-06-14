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こども家庭庁設置法が成立へ 首相直属、２３年４月創設

こども家庭庁設置法が成立へ 首相直属、２３年４月創設

参院内閣委員会は１４日午前、子ども政策に総合的に対応する「こども家庭庁」の設置関連法案を自民、公明、国民民主各党の賛成多数で可決した。首相直属組織と位置付け、２０２３年４月に創設する内容。１５日の参院本会議で可決、成立する見込み。 2022年6月14日, Sputnik 日本

2022-06-14T12:55+0900

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岸田文雄首相は、国の子ども関連予算について「来年の経済財政運営の指針『骨太方針』に倍増への道筋を明確に示したい」と表明。財源は「企業を含め、社会全体でどう支えるのか議論を行い、その積み上げで倍増を目指していく」と述べるにとどめた。こども家庭庁は内閣府の外局とし、少子化、児童虐待、子どもの貧困、性犯罪などの課題に取り組む。(c)KYODONEWS

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