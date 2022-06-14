https://jp.sputniknews.com/20220614/netflix-2-11541360.html
Netflix 韓国ドラム「イカゲーム」シリーズ2を正式発表
Netflix 韓国ドラム「イカゲーム」シリーズ2を正式発表
ストリーミングサービスNetflixはツイッターで、韓国ドラマ「イカゲーム」シーズン2の制作が進んでいることを正式発表した。 2022年6月14日, Sputnik 日本
2022-06-14T02:17+0900
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配信開始日は現在のところ未定。ファン・ドンヒョク監督は、シリーズ2にはシーズン1の主人公ソン・ギフンが戻ってくるという。Deadlineが伝えた。制作側はこれより前、シーズン続編の登場は「2023年末以降」になると話していた。関連ニュース
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Netflix 韓国ドラム「イカゲーム」シリーズ2を正式発表
ストリーミングサービスNetflixはツイッターで、韓国ドラマ「イカゲーム」シーズン2の制作が進んでいることを正式発表した。
配信開始日は現在のところ未定。ファン・ドンヒョク監督は、シリーズ2にはシーズン1の主人公
ソン・ギフンが戻ってくるという。Deadlineが伝えた。
制作側はこれより前、シーズン続編の登場は「2023年末以降」になると話していた。