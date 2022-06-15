https://jp.sputniknews.com/20220615/--11559881.html

日本 国会閉幕、参院選へ 政府提出の全法案成立

日本 国会閉幕、参院選へ 政府提出の全法案成立

第208通常国会は15日、閉会日を迎えた。政府は午後、臨時閣議を開き、参院選の日程を「22日公示、7月10日投開票」と決定する。 2022年6月15日, Sputnik 日本

2022-06-15T15:27+0900

2022-06-15T15:27+0900

2022-06-15T15:27+0900

国内

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/images/sharing/article/jpn/11559881.jpg?1655274420

与野党は1カ月足らずの短期決戦に事実上、突入する。15日の参院本会議の結果、政府が今国会に新規提出した61法案が全て成立した。通常国会での成立率100％は1996年以来。岸田文雄首相は夕方に官邸で記者会見に臨み、今国会での成果や、参院選への決意を語る。公明党の山口那津男代表は党会合で「子育て応援を参院選で掲げ、日本を前へ進める」と強調。立憲民主党の泉健太代表は党会合で、参院選に関し「訴えを強め、勝利を勝ち取ろう」と呼びかけた。c)KYODONEWS

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

国内