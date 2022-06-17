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プーチン大統領「米国は自らを『神の使い』とみなし、無責任に利益を追求」
プーチン大統領「米国は自らを『神の使い』とみなし、無責任に利益を追求」
ロシアのプーチン大統領は17日、露サンクトペテルブルクで開催中の国際経済フォーラムで演説し、米国は自らを「神の使い」とみなし、無責任に利益ばかりを追及していると述べた。 2022年6月17日, Sputnik 日本
2022-06-17T22:16+0900
2022-06-17T22:23+0900
ウラジーミル・プーチン
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プーチン大統領は次のように述べている。また、プーチン大統領は西側諸国の対露制裁を念頭に、「ロシアに対する経済における電撃戦は初めから勝算はなかったのだ。制裁という武器は諸刃の剣なのだ」と述べた。関連ニュース
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プーチン大統領「米国は自らを『神の使い』とみなし、無責任に利益を追求」

2022年6月17日, 22:16 (更新: 2022年6月17日, 22:23)
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サンクトペテルブルク国際経済フォーラムで演説するプーチン露大統領 - Sputnik 日本, 1920, 17.06.2022
© Sputnik / Grigory Sisoev
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ロシアのプーチン大統領は17日、露サンクトペテルブルクで開催中の国際経済フォーラムで演説し、米国は自らを「神の使い」とみなし、無責任に利益ばかりを追及していると述べた。
プーチン大統領は次のように述べている。

「米国は冷戦に勝ったとして、自らを地に降りた『神の使い』とみなしている。なんの責任もなく、あるのは利益だけだ。しかも、この利益は聖なるものだとしている」

ロシアのペスコフ大統領報道官 - Sputnik 日本, 1920, 16.06.2022
露米関係はゼロ＝ペスコフ報道官　ジュネーブでの首脳会談の結果をめぐり
昨日, 08:45
また、プーチン大統領は西側諸国の対露制裁を念頭に、「ロシアに対する経済における電撃戦は初めから勝算はなかったのだ。制裁という武器は諸刃の剣なのだ」と述べた。
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