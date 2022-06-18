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中国・上海の石油化学工場で大規模火災 2人死傷
中国・上海の石油化学工場で大規模火災 2人死傷
中国・上海で現地時間18日午前4時（日本時間午前5時）ごろ、国内最大級の石油化学工場で爆発を伴う大きな火災が発生した。これまでに少なくとも1人の死亡、1人の負傷が確認されている。中国国営テレビ「中国中央電視台（CCTV）」などが伝えている。 2022年6月18日, Sputnik 日本
2022-06-18T18:40+0900
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CCTVなどの報道によると、約110台の消防車両と560人以上の隊員が出動し、消化と救出にあたった。現地時間午前9時（日本時間午前10時）には火はおおむね鎮圧できたが、まだ一部で火災は続いているという。火災の原因は分かっていないといい、現地当局が詳しく調べている。関連ニュース
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中国・上海の石油化学工場で大規模火災 2人死傷
中国・上海で現地時間18日午前4時（日本時間午前5時）ごろ、国内最大級の石油化学工場で爆発を伴う大きな火災が発生した。これまでに少なくとも1人の死亡、1人の負傷が確認されている。中国国営テレビ「中国中央電視台（CCTV）」などが伝えている。
CCTVなどの報道によると、約110台の消防車両と560人以上の隊員が出動し、消化と救出にあたった。現地時間午前9時（日本時間午前10時）には火はおおむね鎮圧できたが、まだ一部で火災
は続いているという。
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火災の原因は分かっていないといい、現地当局が詳しく調べている。