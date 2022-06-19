https://jp.sputniknews.com/20220619/11610538.html
中国国務院 香港特別行政区の新政府メンバー承認
中国国務院 香港特別行政区の新政府メンバー承認
中国国務院は19日、5月に香港行政府長官に選出された李家超（ジョン・リー；り・かちょう）氏が提案する香港新政府メンバーについて承認した。国務院の公式サイトで発表された。 2022年6月19日, Sputnik 日本
2022-06-19T18:40+0900
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李氏の率いる新行政府のメンバーは26人。書記長および行政ナンバー2の要職には元国家安全保障委員会第一書記長の陳國基（エリック・チャン）氏が就いた。中国国務院はこれより前、李氏を香港特別行政区長官に任命する決定をしている。
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中国国務院は19日、5月に香港行政府長官に選出された李家超（ジョン・リー；り・かちょう）氏が提案する香港新政府メンバーについて承認した。国務院の公式サイトで発表された。
李氏の率いる新行政府のメンバーは26人。書記長および行政ナンバー2の要職には元国家安全保障委員会第一書記長の陳國基（エリック・チャン）氏が就いた。
中国国務院はこれより前、李氏を香港特別行政区長官
に任命する決定をしている。