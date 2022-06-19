https://jp.sputniknews.com/20220619/11610635.html

岸田首相、原潜保有に慎重姿勢

岸田首相、原潜保有に慎重姿勢

日本の岸田首相は19日にフジテレビの番組に出演し、原子力潜水艦の保有に関し「厳しい安全保障環境の中で防衛力は強化しなければならないが、いきなり原潜にいくのはどうか」との慎重な考えを示した。時事通信が伝えた。 2022年6月19日, Sputnik 日本

2022-06-19T17:40+0900

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岸田文雄

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番組には与野党9党首が参加し、国民民主党が原潜の保有を主張し、日本維新の会も同調した。公明党は慎重な考えを示し、立件民主党と共産党は反対した。岸田首相は防衛力強化の必要性を唱える一方、「いきなり原潜にいくのはどうか」と指摘。源泉保有が困難な理由として、原子力基本法で原子力の平和利用が定められている点や、運用コストの高さを挙げた。「国民の命や暮らしを守るため、優先すべきものを考える」と述べた。関連ニュース

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