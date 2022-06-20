https://jp.sputniknews.com/20220620/10-11612779.html
レゴ社、カーボンニュートラル工場建設に10億ドル超投資へ
レゴ社、カーボンニュートラル工場建設に10億ドル超投資へ
デンマークの玩具メーカー、レゴグループは、10億ドル（約1345億円）超を投資し、カーボンニュートラルの新工場を建設すると発表した。 2022年6月20日, Sputnik 日本
2022-06-20T05:05+0900
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レゴグループによると、「バージニア州チェスターフィールド郡の新工場の建設に1億ドル超を投資する」計画。新工場の面積は16万平方メートルとなり、同工場では新規従業員1760人超が働く見込み。新工場の建設は今秋に始まり、生産開始は2025年後半の予定。 バージニア工場は世界で7か所目、北米大陸では2か所目のレゴ社の工場となる。関連ニュース
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レゴ社、カーボンニュートラル工場建設に10億ドル超投資へ
デンマークの玩具メーカー、レゴグループは、10億ドル（約1345億円）超を投資し、カーボンニュートラルの新工場を建設すると発表した。
レゴグループによると、「バージニア州チェスターフィールド郡の新工場
の建設に1億ドル超を投資する」計画。新工場の面積は16万平方メートルとなり、同工場では新規従業員1760人超が働く見込み。
新工場の建設は今秋に始まり、生産開始は2025年後半の予定。
バージニア工場は世界で7か所目、北米大陸では2か所目のレゴ社の工場となる。