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レゴ社、カーボンニュートラル工場建設に10億ドル超投資へ

レゴ社、カーボンニュートラル工場建設に10億ドル超投資へ

デンマークの玩具メーカー、レゴグループは、10億ドル（約1345億円）超を投資し、カーボンニュートラルの新工場を建設すると発表した。 2022年6月20日, Sputnik 日本

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レゴグループによると、「バージニア州チェスターフィールド郡の新工場の建設に1億ドル超を投資する」計画。新工場の面積は16万平方メートルとなり、同工場では新規従業員1760人超が働く見込み。新工場の建設は今秋に始まり、生産開始は2025年後半の予定。 バージニア工場は世界で7か所目、北米大陸では2か所目のレゴ社の工場となる。関連ニュース

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