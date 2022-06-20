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石川県珠洲市で再び震度5強の地震 津波の心配なし

石川県珠洲市で再び震度5強の地震 津波の心配なし

20日午前10時31分頃、石川県珠洲市で震度5強を観測する地震が発生。気象庁によると震源地は石川県能登地方で震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されている。NHKの報道によると、津波の心配はない。 2022年6月20日, Sputnik 日本

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地震

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NHKの報道によると、石川県珠洲市で震度5強、能登町で震度4、輪島市と七尾市のほか新潟県上越市、富山県射水市、舟橋村、富山市で震度3が観測された。石川県珠洲市では19日午後3時8分頃にも震度6弱を観測する地震が発生。気象庁は、今後1週間程度、同じ規模の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけている。

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