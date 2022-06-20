日本
https://jp.sputniknews.com/20220620/11614309.html
石川県珠洲市で再び震度5強の地震　津波の心配なし
石川県珠洲市で再び震度5強の地震　津波の心配なし
20日午前10時31分頃、石川県珠洲市で震度5強を観測する地震が発生。気象庁によると震源地は石川県能登地方で震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されている。NHKの報道によると、津波の心配はない。 2022年6月20日, Sputnik 日本
2022-06-20T10:51+0900
2022-06-20T10:59+0900
地震
国内
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/586/25/5862574_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_5cc483164e8c58a5f0889087c61a8e3d.jpg
NHKの報道によると、石川県珠洲市で震度5強、能登町で震度4、輪島市と七尾市のほか新潟県上越市、富山県射水市、舟橋村、富山市で震度3が観測された。石川県珠洲市では19日午後3時8分頃にも震度6弱を観測する地震が発生。気象庁は、今後1週間程度、同じ規模の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけている。
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/586/25/5862574_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b539e4026abb5494edb2d3638ae44c9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
地震, 国内

石川県珠洲市で再び震度5強の地震　津波の心配なし

2022年6月20日, 10:51 (更新: 2022年6月20日, 10:59)
© Depositphotos / Destinacigdem地震計
地震計 - Sputnik 日本, 1920, 20.06.2022
© Depositphotos / Destinacigdem
20日午前10時31分頃、石川県珠洲市で震度5強を観測する地震が発生。気象庁によると震源地は石川県能登地方で震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されている。NHKの報道によると、津波の心配はない。
NHKの報道によると、石川県珠洲市で震度5強、能登町で震度4、輪島市と七尾市のほか新潟県上越市、富山県射水市、舟橋村、富山市で震度3が観測された。
石川県珠洲市では19日午後3時8分頃にも震度6弱を観測する地震が発生。気象庁は、今後1週間程度、同じ規模の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけている。
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала