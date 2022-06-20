https://jp.sputniknews.com/20220620/21-11612174.html
ギリシャとキプロス 21年ぶりに海上乗客輸送を再開
ギリシャとキプロス 21年ぶりに海上乗客輸送を再開
ギリシャとキプロスは21年ぶりに海上乗客輸送を再開した。スカンドロ・ホールディング社の乗客フェリー「ダレエラ（Daleela）」号が現地時間12時00分、キプロス第2都市リマソール港からギリシャ・ピレウスに向け出港した。 2022年6月20日, Sputnik 日本
2022-06-20T02:10+0900
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リマソール港で行われた出航前の式典にニコス・アナスタシアディス・キプロス大統領が出席。両国間の航行再開日を歴史的なものと評した。キプロス政府の粘り強い努力により実現したことを強調した。記念すべき再開第1便には、海運・観光相、リマソール市長、議員、記者などを含む173人の乗客が参加。「キプロス⁻ギリシャ」線第1便ではキプロス国旗のフェリーが運航する。
https://jp.sputniknews.com/20220412/10604321.html
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ギリシャとキプロス 21年ぶりに海上乗客輸送を再開
ギリシャとキプロスは21年ぶりに海上乗客輸送を再開した。スカンドロ・ホールディング社の乗客フェリー「ダレエラ（Daleela）」号が現地時間12時00分、キプロス第2都市リマソール港からギリシャ・ピレウスに向け出港した。
リマソール港で行われた出航前の式典にニコス・アナスタシアディス・キプロス大統領が出席。両国間の航行再開日
を歴史的なものと評した。キプロス政府の粘り強い努力により実現したことを強調した。
記念すべき再開第1便には、海運・観光相、リマソール市長、議員、記者などを含む173人の乗客が参加。「キプロス⁻ギリシャ」線第1便ではキプロス国旗のフェリーが運航する。